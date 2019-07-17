شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المعلمين تبدأ صرف معاشات يوليو لأعضائها فى 50 فرعية بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة مكتب نقابة المعلمين، برئاسة خلف الزناتى، نقيب المعلمين، بدء صرف معاشات الأعضاء، فى كافة المحافظات، بواقع 50 نقابة فرعية، مشيرة إلى أنه لم يتم بدء الصرف بعد فى فرعيات المنيا وملوي والبحيرة، التى سيتم الصرف بها منتصف الأسبوع المقبل.

وناقشت هيئة المكتب، خلال اجتماعها، تقرير متابعة الترميمات بنادى الشاطئ بالإسكندرية، وأوصت بالانتهاء أولاً من ترميم الفواصل التي تسربت منها المياه، وتسببت ببعض الأضرار بالمبنى.

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كان خلف الزناتى، نقيب المعلمين، قد أكد أن صرف معاشات دفعة يوليو للمستحقين، ستشهد تأخرا لعدة أيام، لعدم توافر الموارد المالية اللازمة لصرفها، مؤكدا أنه سيتم صرفها للأعضاء فى حد أقصى يوم 15 يوليو الجارى، حيث سيتم صرف المعاشات للأعضاء، ويتبعهم بأيام صرف المعاشات للورثة المستحقين.