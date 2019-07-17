شكرا لقرائتكم خبر عن "التخاطب الشامل" دورة تدريبية بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم مركز العلاج الاجتماعى بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان، دورة تدريبية بعنوان "التخاطب الشامل"، للتعرف على سبل التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة وطرق مخاطبتهم.

وأكد الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، أن هذه الدورات تساهم فى زيادة الوعى الطلابى لمواكبة المستجدات في العملية التعليمية والتربوية من خلال توفير بيئة محفزة وداعمة لإكساب المتدربين المعارف والمهارات التي تلبي احتياجاتهم التدريبية وتمكّنهم من الارتقاء بجودة العملية التعليمية، وكذلك تعمل هذه الدورات على المساهمة فى زيادة الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة لأنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، ويجب دمجهم في المجتمع، وتدريبهم ودعمهم وتمكينهم من حقوقهم.

وأشار الدكتور يسرى شعبان عميد كلية الخدمة الاجتماعية إلى أن الهدف الأساسى لهذه الدورة التدريبية هو تعريف الطلاب بكيفية التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة فى مجال التخاطب.

وأوضحت الدكتورة عزة محمد مدير مركز العلاج الاجتماعى أن الدورة تضمنت عدة محاور رئيسية وهى المعرفة الشاملة عن علم التخاطب، وعلاقة التخاطب بمجال الأمومة والطفولة و بالعلوم الأخرى بالإضافة إلى معرفة مشكلات التخاطب، وأمراض الكلام، وأمراض اللغة، وكيفية وضع خطة علاجية.