شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: نستورد 98% من تقاوى الخضر.. وخطة جادة لإنتاجاها محليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، اجتماعا لمناقشة النتائج التى وصل إليها البرنامج القومى لإنتاج تقاوى الخضر بحضور نخبة من العلماء والباحثين بمركز البحوث الزراعية والجامعات المصرية وممثلى عن الشركة الوطنية الزراعات المحمية، وسط متابعات من قبل وزارة الزراعة للبرنامج.

واستعراض الاجتماع الذى عقد بمقر وزارة الزراعة ، نتائج الجهود التى بذلت فى الفترة الماضية وأيضا وضع خطة عمل بجداول زمنية محددة خلال المرحلة القادمة، وخلال الاجتماع أكدت وزارة الزراعة على أهمية هذا البرنامج الوطنى لإنتاج تقاوى الخضر محليا حيث تستورد مصر منها 98% تستنزف العملة الصعبة وتزيد من تكلفة التقاوى على المزارعين حيث يغطى الإنتاج المحلى من تقاوى محاصيل الخضر 2% فقط من الإحتياجات عكس تقاوي المحاصيل الحقلية التى ينتج معهد بحوث المحاصيل الحقلية 98% من الإحتياجات المحلية من تقاويها .

وأوضحت وزارة الزراعة، أنها ستدعم هذا البرنامج الذي سيؤثر نجاحه بالإيجاب على المواطن المصري من خلال تخفيض أسعار التقاوي والبذور على المزارع وبالتالى على أسعار السلع الزراعية فى الأسواق.

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وأكدت " الوزارة " أيضا على أهمية العمل الجماعى فى هذا البرنامج الوطنى وتعاون كل المؤسسات البحثية مع كافة الجهات من أجل نجاحه وتحقيق أفضل النتائج وناشد جميع العلماء والباحثين الذين لديهم برامج تربية لسلالات تقاوى الخضر ضرورة الإسراع بتسجيلها من خلال مركز البحوث الزراعية للاستفادة من عوائدها.

وأوضحت وزارة الزراعة، أنه سوف يتم تسهيل إجراءات التسجيل وإزالة جميع العقبات التى تواجه الباحثين من خلال إعداد برتوكول للتعاون والشراكة ما بين مركز البحوث الزراعية والباحثين يتضمن كافة مراحل تسجيل وانتاج وتسويق تقاوى الاصناف الجديدة من محاصيل الخضر بما يضمن حماية حق المربى للمشاركة في الإستفادة من العوائد المالية المترتبة على ذلك .