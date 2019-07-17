شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: الخريطة الصحية فى مصر تغيرت بفضل القيادة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك، مساء أمس الثلاثاء، وفد من وزارة الصحة والسكان،ضم الدكتور محمد جاد، المشرف على العلاقات الصحية الخارجية، والدكتورة سحر السنباطي، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة فى فعاليات المنتدى السياسى المقام بنيويورك، بالولايات المتحدة الأمريكية، الذى يتم تنظيمه تحت شعار الوفاء بالوعد بجدول أعمال المؤتمر الدولى للسكان والتنمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وجدول أعمال 2063، بمشاركة الدول الأفريقية وقادتها.

وأكدت وزارة الصحة، أن مصر دائماً تدعم أجندة "المؤتمر الدولى للسكان والتنمية" (ICPD)، منذ إطلاقه الأول من القاهرة عام 1994، منوهة أن صندوق الأمم المتحدة للسكان يحتفل الآن بمرور 25 عاما على تأسيس المؤتمر الدولى للسكان والتنمية والذى عقد فى القاهرة، مشيرةً إلى أنه للمرة الأولى يلتزم قادة العالم بتنفيذ نهج موحد محوره الإنسان، وذلك تجاه قضايا السكان ورفاهية الأفراد، حيث اعتمد 179 بلداً برنامج المؤتمر وأجمعوا خلاله على أن الصحة الإنجابية وكذلك تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين هى السبيل إلى التنمية المستدامة، موضحةً أنه لابد من السعى وراء تسريع تنفيذ الوعود الـ25 للمؤتمر الدولى للسكان وتحقيق خفض معدلات وفيات الأمهات، وكذلك خفض احتياجات تنظيم الأسرة "الحاجات غير الملبَّاة"، بالإضافة إلى العنف القائم على الجنس.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى ضرورة توحيد الجهود الدولية المشتركة لدعم هذه القضايا ووضع آليات فاعلة للتنفيذ مع التوجيه الصحيح سواء للتمويل أو للموارد البشرية لتحقيق تعظيم الاستفادة منها.

يشار إلى جهود مصر وتجاربها الناجحة، بهدف رفع كفاءة الشباب والتغلب على التحديات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة للوصول إلى السعادة الصحية وتحقيق الرفاهية للأجيال القادمة، حيث تم استعراض جهود مصر في تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس "سى" والكشف عن الأمراض غير السارية "100 مليون صحة " سواء للمصريين أو المقيمين على أرض مصر "غير المصريين"، فضلاً عن تنفيذ مبادرة الرئيس لعلاج مليون أفريقى، كما تناولت مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم انتظار العمليات الجراحية والتدخلات الحرجة، ومبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة، مؤكدةً أن خريطة مصر الصحية بدأت فى التغير منذ إطلاق التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك بفضل دعم القيادة السياسية فى مصر.

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كما أكدت وزارة الصحة والسكان دعم مصر الكامل لكينيا للتحضير للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية (ICPD) والمقرر عقده بالعاصمة الكينية "نيروبى" فى نوفمبر 2019، مشيرةً إلى أن مصر فى ظل رئاستها للاتحاد الأفريقى لا تدخر جهداً لمد يد العون لجميع الدول الأفريقية الشقيقة في جميع المجالات، كحق أصيل لهم.

وأوضح وزارة الصحة، أن المنتدى السياسى رفيع المستوى يجتمع مرتين، واحدة على المستوى الوزاري في الفترة من 9 إلى 18 يوليو 2019، تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعى، وأخرى في الفترة من 24 إلى 25 سبتمبر2019على مستوى رؤساء الحكومات فى الجمعية العامة.

وقالت إنه خلال المنتدى قدم 51 بلداً المرجعيات الوطنية للمتطوعين منها 18 دولة أفريقية، كما توفر الدورة الحالية للمنتدى الإقليمي لأفريقيا حول التنمية المستدامة فرصة لأفريقيا لتوضيح مساهماتها في قمة القادة، موضحاً أنه تمت مناقشة أهم التحديات فى الدول الأفريقية فى خطتها لتنفيذ التنمية المستدامة والثغرات وأدوات التغيير للتعجيل بالتنفيذ.

كما ناقش المنتدى التحضير لقمة نيروبي القادمة، بالإضافة إلى إنشاء منصة للبلدان لتبادل الخبرات الناجحة الرئيسية فضلاً عن التدخلات والالتزامات الوطنية التي يمكن للحكومات أن تتصدى لها لمواجهة التحديات المستمرة لتنفيذ المؤتمر الدولى للسكان والتنمية في أفريقيا بما فى ذلك الدروس المستمدة من ممارسة المرجعيات الوطنية للمتطوعين، كما تم تسليط الضوء على الروابط الرئيسية لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وخطة 2030، والاستفادة من استمرار أهمية برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية فى منطقة أفريقيا، كما تمت مناقشة سبل حشد الدعم السياسى للمضى قدماً فى برنامج عمل المؤتمر الدولى للسكان والتنمية وتسريعه وتعزيز الحوار وتحفيز الشراكات الاستراتيجية لقمة نيروبى.