شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: لا يعاد تصحيح كراسة الإجابة بتظلمات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة، إن فحص كراسة الإجابة بتظلمات الثانوية العامة، لا يعاد تصحيح وتقدير كراسة الإجابة من جديد وإنما عبارة عن مراجعة الإجراءات الخاصة بالتصحيح.
وأضافت المصادر، أن فحص كراسة الإجابة يشمل تجميع الدرجات أو جزئيات ليست مقدرة أو خطأ فى التجميع، مشيرة إلى أن هناك ضوابط لفحص التظلمات.
وأشارت المصادر، إلى أن معدل التظلمات هذا العام منخفض بشكل نسبى عن السنوات الماضية وستستمر الوزارة فى استقبال تظلمات الطلاب حتى انتهاء المدة المحددة وهى 30 يوما منذ أن تم إعلان فتح باب قبول الطلبات أمس الثلاثاء.
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