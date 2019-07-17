مصرع عامل وإصابة 13 أخرين في انقلاب سيارة بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران :
لقىي عامل مصرعه وأصيب 13 أخرين، في حادث انقلاب سيارة، كانت تقلهم إلى عملهم بشركة النصر للتعدين بإدفو.
تلقى اللواء نائل رشاد مدير أمن أسوان، اليوم الأربعاء، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إدفو، بانقلاب سيارة نقل أمام قرية المحاميد، تقل عددًا من العمال في طريقهم الى عملهم بشركة النصر للتعدين، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 13 أخرين.
وجرى نقل المصابين إلى مستشفى إدفو العام، وإيداع جثة المتوفى الى مشرحة المستشفى.
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