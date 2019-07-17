برلمانى: تطوير الأتوبيس النهري يخفف الاختناق المروري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أحمد علي:

أشاد محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بإدخال خدمات الأتوبيس النهري، بمحافظات جديدة، مؤكدا أنها خطوة جيدة لاحياء منظومة النقل النهري من جديد.

وقال زين الدين في تصريح له الأربعاء، إن النقل النهرى له أهمية بالغة في التنمية الاقتصادية وزيادة حجم الاستثمار، ويعد أحد الحلول الضرورية للقضاء على الاختناق المرورى والزحام في الشوارع.

وأشار إلى أنه على الرغم من فوائد الأتوبيس النهري، إلا أنه في حاجة إلى التجديد والتطوير، مضيفا :"هنا أتوبيسات لم تشهد أى تجديد منذ ما يزيد على 30 عامًا،، وأخرى لا توجد ألواح زجاجية على منافذها، وهو ما لا يلائم أجواء الشتاء، ويعرِّض حياة الأطفال للخطر، ما يجعل من الصعب الاعتماد عليه كوسيلة مواصلات رئيسية".

وطالب النائب، بتطوير الأتوبيس النهري بالقاهرة وتشغيل خطوطه كاملة، وإدخاله بباقي المحافظات الواقعة على نهر النيل، كبديل للمعديات والمركبات الخطرة، وإدخال خدمات عليه ليسبه الأتوبيس العادي.