غدًا.. "محلية النواب" تزور مرسى مطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

تجري لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، زيارة برلمانية غدا الخميس، حتى الأحد المقبل، لمحافظة مطروح، في إطار أنشطتها الميدانية للمرور على محافظات مصر.

ويضم وفد اللجنة، 17 نائبًا من أعضاء اللجنة وخارجها، لتفقد المشروعات التي يتم تنفيذها في المحافظة، والتعرف على المشكلات واحتياجات المواطنين.

وقال المهندس أحمد السجنيي، رئيس اللجنة، إن هذه الزيارة في إطار أنشطة لجنة الإدرارة المحلية، بمجلس النواب، الميداينة للمرور علي محافظات مصر المختلفة، والتى بدأتها منذ دور الانعقاد الثاني، وقامت بزيارة العديد من المحافظات فى صعيد مصر، والوجه البحري وغرب وشرق الدلتا.

وأكد أن الزيارات الميدانية لها العديد من الأهداف والإطارات التى يتم العمل في سياقها، منها انتقال البرلمان من خلال لجانه النوعية إلي أرض الواقع، والالتحام مع السلطة التنفيذية المحلية، والقطاعات الحكومية المختلفة،بدلا من الحديث في القاعات فقط، ومن ثم رؤية الأمور بشكل أكثر تفصيلا، ومن ثم المرور علي المشروعات العامة والقومية التى تتم داخل المحافظة لاستبيان ماهية هذه المشروعات وحجمها وجدولها الزمني.

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وأضاف رئيس اللجنة بأنه من خلال هذه الزيارات تعكس للمواطن الدور الكبير الذي تقوم به الدولة، بمؤسساتها المختلفة من حكومة وبرلمان وإعلام وكل من يعمل في إعادة بناء الوطن حقيقة الأوضاع علي أرض الواقع وما يتم من مشروعات بلسان نيابي، مع أن نقف عند المشروعات التى قد تكون متعثرة ويوجد بها تشابك قد يكون بسبب الولايات وبعضها البعض، ونسعي لفض ذلك بما لدينا من سلطات برلمانية منصوص عليها فى الدستور ونساعد القيادات المحلية والمحافظ فى نهو هذه الأعمال بالقدر الملائم.

وأكد علي أن هناك بعض المشكلات المحلية القابلة للحل بالتنسيق بين الجهات والولايات المختلفة، ومن ثم نعمل فى إطارها والتغلب عليها ونعمل علي إيجاد حلول عاجلة لها، مع أن يتم عقد اجتماع في ديوان عام المحافظة، يقوم المحافظ بتقديم عرض كامل عن إدارته الشاملة للمحافظة.

ولفت إلي أنه بعد كل زيارة لأي من المحافظات تكون اللجنة كونت رؤية شاملة عن الأوضاع بها من خلال لمس الواقع ومن ثم تكون فى الاعتبار إبان نظر أي طلبات بشانه بالبرلمان سواء فيما يتعلق بأدوات رقابية مقدمة، أو إقرار موازنات خاصة بها، أو تقارير متعلقة بالجهاز المركزي للمحاسبات وأيضا خطط التنمية وغيرها من الملفات التى تهم العمل المحلي علي مستوي محافظات مصر قائلا:"نكون مرتبطين ومطلعين علي الأوضاع بما هو فى الواقع وما هو مقدم من تقارير وبالتالي يكون أعضاء اللجنة علي بينة واضحه فيما يتخذونه من قرارات للصالح العام".

ويتضمن برنامج الزيارة لقاء محافظ مرسى مطروح وقيادات المحافظة، وتفقد بعض المشروعات التى يتم تنفيذها وتفقد بعض الطرق، ومركز علاج الإدمان، وتفقد عدد من المستشفيات فى مدن مختلفة بالمحافظة، وزيارة ميناء جرجوب، وشبكة الصرف والكهرباء بسيدى برانى، وزيارة مدينة الضبعة ومحطة الصرف الصحى بالضبعة، وزيارة مدينة العلمين ومناقشة موقف الـ16 ألف فدان، وزيارة مدينة الحمام لمناقشة مشكلات الحيز العمرانى للقرى التابعة لها، وزيارة قرى بنجر السكر لمناقشة إنشاء وحدتين محليتين.