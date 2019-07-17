انطلاق فعاليات "منتدى ​قطاع السياحة والفنادق فرص وتحديات" بجامعة حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

انطلقت فعاليات "منتدي قطاع السياحة والفنادق فرص وتحديات" والذي تستضيفه كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة.

وأوضحت جامعة حلوان، في بيان لها الأربعاء، أن المنتدى يهدف من خلال محاوره المختلفة إلى نشر الوعي بمفهوم السياحة وفوائدها الاجتماعية والاقتصادية، وأثرها على تطوير البنية التحتية والخدمات اللازمة في المرافق السياحية لإتاحتها للجميع، والتعرف على التجارب الرائدة فى قطاع السياحة وكيفية الاستفادة منها.

وبدأت فعاليات المنتدي بجلسة افتتحها الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، الذي قال إن "قطاع السياحة واعد لمصر الحبيبة، ويسهم فى نشر الصورة الذهنية الإيجابية عن مصر، ما يُلقي بمسئولية كبري على عاتق من يتعاملون مع السائحين مباشرة".

وطرح رئيس جامعة حلوان بعض الرؤى التي يمكن من خلالها تطوير قطاع السياحة، مشيرا إلى ضرورة وضع معايير واضحة نحو آليات اختيار الطلاب الجدد والملتحقين بكليات السياحة والفنادق، تخرج من حيز المقابلة الشخصية إلى وجود اختبار يقيس قدرات الطلاب ومستوى اللياقة ومدى معرفة الطلاب للبروتوكول.

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وأكد نجم على ضرورة البدء في تطوير المناهج واللوائح الدراسية لتواكب العصر، ووضع استراتيجية شاملة للتدريب تخدم الطلاب والعاملين في المجال على كافة المستويات، وأن تكون كليات السياحة والفنادق بيوت خبرة بحثية واستشارية لكافة العاملين في هذه الصناعة، وأن تتبنى كليات السياحة المبادرات القومية لتقديم فكر يسهم في رقي هذه الصناعة.

وعقدت فعاليات الجلسة الافتتاحية بحضور هشام زعزوع وزير السياحة الأسبق، وإلهامي الزيات رئيس الاتحاد العام للغرف السياحية السابق، والدكتورة سها عبد الوهاب عميد كلية السياحة والفنادق، والدكتورة يوهانسن عيد

رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والدكتور عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، ومجدي عزب رئيس مجلس إدارة فنادق بيراميزا، ومحمود القيعي مدير فندق فورسيزون، وطيار علاء عاشور رئيس مجلس إدارة مصر للطيران للخطوط الجوية سابقا، الدكتور حسان درويش الأمين العام المساعد للتدريب والتسويق والسياحة بالمنظمة العربية للسياحة.

وناقش المنتدي خلال الجلسة الأولى اللوائح الدراسية الحالية واحتياجات سوق العمل في مجال السياحة، وتتضمن الجلسة الثانية ورشة عمل عن إعداد معايير الجودة العربية ودمجها مع معايير جودة القطاع بمصر، وتناقش الجلسة الثالثة تصنيفات المجلات العالمية في قطاع السياحة ومعامل التأثير العربي.