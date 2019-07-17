شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة منذ 2010 انخفاض العجز الكلى لـ431 مليار جنيه بموازنة “2019/2018” والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية، ان موازنة العام المالى 2018/2019، شهدت إنخفاض فى العجز الكلى بـ431 مليار جنيه وهو أول عام منذ عام 2010 يكون العجز الكلى المطلق منخفض.
وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إنه تم تحقيق فائض أولى 2% بموازنة 2019/2018، وتحقيق فوائد بـ633 مليار جنية ومتوسط سعر فائدة 18%.
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