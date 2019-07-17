شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تعلن زيادة مليار جنيه فى مخصصات الدعم النقدى بموازنة العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، أن هناك زيادة مليار جنيه فى مخصصات الدعم النقدى فى موازنة العام المالى الجديد 2019/2020.
وأوضحت الوزارة فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن أكثر من 3 ملايين أسرة مستفيدة من الدعم النقدى، مضيفة أن حجم التشابك بين وزارة المالية وهيئة التأمينات بلغ 898 مليار جنيه، وتم الاتفاق على سداد 160 مليار جنيه سنويا لهيئة التأمينات.
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