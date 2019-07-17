شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفوز بعضوية المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الإعلام العرب باكتساح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتسحت جمهورية مصر العربية التصويت في انتخابات عضوية المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، والتي أجريت ضمن أعمال الدورة الـ50 لمجلس وزراء الإعلام العرب، وتقدم لها 4 دول هي "مصر والعراق وليبيا واليمن"، وحصلت مصر علي 16 صوتا من إجمالي 20 صوتا .
كانت قد انطلقت منذ قليل، أعمال الدورة الـ50 لمجلس وزراء الإعلام العرب بأحد فنادق القاهرة، بحضور رفيع المستوي من وزراء الإعلام العرب والوفود المصاحبة، وبمشاركة الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام.
بدأت الجلسة الافتتاحية بحضور السفير أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وتسلمت خلالها المملكة العربية السعودية الرئاسة من الجزائر.
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