شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تطالب الإدارات التعليمية قبول تظلمات أولى ثانوى قبل غلق باب التقدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من الإدارات التعليمية استقبال تظلمات طلاب أولى ثانوى على النتيجة، مؤكدة أن الإدارة التعليمية هى المنوط بها قبول تظلم الطلاب على نتيجة امتحان مايو الإلكترونى.

وقال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام، لـ" الخليج 365"، إن الإدارة التعليمية هى المكلفة بقبول تظلم الطلاب وليست المدرسة، موضحا أن امتحان الفرصة الثانية سوف يبدأ الأسبوع المقبل وتم إتاحة التظلم للطلاب مرة أخرى حرصا على مصلحتهم واستجابة لأولياء الأمور.

وكان بعض أولياء الأمور اشتكوا من عدم استقبال بعض الإدارات التعليمية تظلمات طلاب أولى ثانوى على النتيجة ووجهتم إلى المدرسة لكتابة تظلم رغم أن الوزارة فتحت باب قبول التظلمات إلكترونيا فى الإدارات.

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