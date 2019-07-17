أخبار مصر | وزير الإعلام الجزائري يؤكد ضرورة تصحيح صورة العرب والمسلمين لدى الغرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الإعلام الجزائري يؤكد ضرورة تصحيح صورة العرب والمسلمين لدى الغرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير الإعلام الجزائري جمال كعوان في الكلمة الافتتاحية لاجتماع وزراء الإعلام العرب، أهمية دور الإعلام في التصدي للإرهاب، وكذلك الخارطة الإعلامية حول تحقيق التنمية المستدامة، وأيضاً تصحيح صورة العرب والمسلمين لدى الغرب، موضحا أن كل تلك الموضوعات تندرج في إطار الاستراتيجية الإعلامية العربية.

Advertisements

وقال إن الاجتماع يطرح عددا من الموضوعات التي تتناول أهم القضايا التي تشغل المنطقة العربية، وتأتي في مقدمتها القضية الفلسطينية وبحث كيفية التصدي للقرار الأمريكي بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن وزراء الإعلام العرب يناقشون بندا حول الارتقاء بالإعلام العربي إلى مستوى أعلى؛ ليكون داعما لبرامج التوعية ومناصرة القضايا الحيوية للمنطقة العربية في إطار خطة التحرك العربي في الخارج باعتبار الإعلام بصفة عامة في الفترة الأخيرة يشهد انتشار الأخبار الزائفة وانتهاكات سلوكية مما يجعل إدراج موضوعات ميثاق الشرف الإعلامي والتربية الإعلامية أمرا مهما.