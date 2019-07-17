أخبار مصر | رئيس الوزراء: السيسي يضعنا تحت ضغط لتحقيق آمال وطموحات المصريين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء: السيسي يضعنا تحت ضغط لتحقيق آمال وطموحات المصريين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع هذه الحكومة تحت ضغط لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري.

وأضاف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن الحكومة لديها رؤية وإصرار لتحدي نفسها قبل تحدي الغير لتحقيق توقعات وطموحات الشعب المصري.

وأشار الدكتور مصطفي مدبولي إلى أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يقدمه للحكومة يجعلها تسابق الزمن لتحقيق ما هو مطلوب.