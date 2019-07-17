أخبار مصر | سداد ٨٩٨.٧٤٧ مليار جنيه من المالية للتضامن الاجتماعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سداد ٨٩٨.٧٤٧ مليار جنيه من المالية للتضامن الاجتماعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي ان مجلس الوزراء وافق قرض ب٥٠٠ الف للخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، لافتا ان برنامج تكافل وكرامة وصل الى ٣.٥ مليون اسرة .

واضافت الوزيرة في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء انه بشان فُض التشابكات مع وزارة المالية سيتم سداد ٨٩٨.٧٤٧ مليار جنيه بفوائدهم من قبل وزارة المالية وذلك موجب قانون التأمينات الجديد الذي وافق عليه البرلمان خلال الأيام الماضية .