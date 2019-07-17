أخبار مصر | رئيس الوزراء: ١٠٤ مليار جنيه فائض في الموازنة العامة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء: ١٠٤ مليار جنيه فائض في الموازنة العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مصطفى مدبولي إنهم عرضوا على الرئيس السيسي حصاد أول عام من عمر الحكومة التي شرف بتولي المسئولية فيها.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة نجحت في تحقيق كل المستهدفات المالية التي قدمتها الحكومة إلى البرلمان في موازنة 2018/2019 وهذا يحدث لأول مرة منذ عقود.

وقال في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء إن الإيرادات تجاوزت المصروفات بالموازنة العامة للدولة لأول مرة حققت فائض أولي بنسبة 2% وحققت 104 مليار جنيه فائض.

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وقال رئيس الوزراء إنه طلب من وزرائه البحث اذا ما كانت حكومة سابقة قد حققت ذلك ولم يتوصلوا حتى الآن إلى حكومة حققت ذلك منذ عقود.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة نجحت أيضا في خفض نسبة العجز الكلي إلى 8.2% بدلا من 8.4% حجم العجز الذي كان يستهدف في موازنة 2018/2019 .

وكذلك نجحت الحكومة نجحت في خفض نسبة الدين العام إلى 90.5% مقارنة ب 93% حجم المستهدف الذي كان قد تم وضعه في الموازنة .