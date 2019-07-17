أخبار مصر | برنامج "نبته" يطلق نسخته التدريبية الخامسة لتطوير مهارات أبناء دور الرعاية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برنامج "نبته" يطلق نسخته التدريبية الخامسة لتطوير مهارات أبناء دور الرعاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت وزارة التضامن الاجتماعي، بدء فعاليات تنفيذ النسخة الخامسة للدورات التدريبية ببرنامج نبته لتطوير المهارات الحياتيه لدى أبناء دور الرعاية والذي تنفذه مبادرة بينا للتطوع "مصر بكرة أحلى" بوزارة التضامن الاجتماعى، ويستهدف تاهيل وتمكين شباب المتطوعين لتنفيذ عدد من برامج تطوير المهارات الحيايتية لدى ابناء دور الرعاية.

وأكدت سمية الالفى رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الإجتماعى، أن مبادرة بينا أطلقت برنامج نبته عام ٢٠١٨ ويستهدف إعداد وتدريب ٣٠٠ شاب متطوع لتدريب الأبناء بعدد ٥٠ دار رعاية وقد نجح البرنامج حتى الان فى تدريب ١٠٠ متطوع علي مستوي القاهرة الكبرى و الاسكندريه وتم تأهيلهم للعمل على تنفيذ دليل التدريب على المهارات الحياتية داخل ٣١ دار رعاية، حيث تم تدريب الأبناء علي مهارات عديدة من أهمها أسلوب العمل الجماعي و القيادة وفن إدارة الوقت وقدرات التخطيط كذلك التعرف علي المشاعر ومهارات التواصل و الحوار.

وأضافت الألفي أن برنامج نبته تميز بعدد من العوامل التى تضمن له الاستمراريه مع المبادرة والتجدد للاستثمار في مهارات المتطوعين، مشيرة إلى أن الدورة الحالية تستهدف ٣٠ شاب وفتاة وتستمر على مدى ٣ ايام ويقوم بالتدريب عدد من المتخصصين والخبراء من خلال الدليل التدريب ويتم تطوير المنهجية الخاصة بالتدريب بصفة مستمرة بما يتناسب مع الأبناء.

وتاتى "مبادرة بينا" إحدى المبادرات التي اطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي بتمويل من البنك التجاري الدولي CIB عام ٢٠١٥ للعمل على رفع وتحسين الخدمات المقدمة بمؤسسات الرعاية وتطويرها من خلال تفعيل دورالمراقبة المجتمعية وتشجيع المواطنين على التطوع من أجل دعم وتطوير مؤسسات الرعاية المختلفة وادارة المواردالقائمة بشكل فعال يتجاوب مع الاحتياجات الفعلية للدور وتعمل المبادرة على نطاق محافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية .