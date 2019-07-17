أخبار مصر | رئيس الوزراء: الحكومة حققت المستحيل العام الماضي.. ونشكر البرلمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء: الحكومة حققت المستحيل العام الماضي.. ونشكر البرلمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة الحالية تمكنت من تحقيق المستحيل خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن ذلك لا يعني أن هذه الحكومة أفضل من أي حكومة سابقة.

وأضاف رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن الظروف المواتية وتكاتف وزراء الحكومة مع بعضهم ضمن الفريق الواحد هو ما عمل على الوصول إلى هذه المعدلات.

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ووجه الدكتور مصطفي مدبولي، الشكر للبرلمان المصري رئيسا وأعضاء بسبب التعاون مع الحكومة في الموافقة على عدد من مشروعات القوانين بما مكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها موضحا أنه لولا هذا التعاون مع مجلس النواب لما تمكنت الحكومة من تحقيق هذا الإنجاز.

وأكد رئيس الوزراء، أن هدف الحكومة هو تعميق التصنيع المحلي، وتوفير مستلزمات الإنتاج التي يتم توفيرها من الخارج.

واشار مدبولي إلي أن الحكومة ستعمل على إعادة تسعير الأراضي الصناعية متضمنة المرافق للتشجيع على الاستثمار وبما يعمل على استدامة معدلات النمو.