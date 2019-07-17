أخبار مصر | "الصيادلة" تتابع إنهاء مشاريع نوادي ومقار فرعياتها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصيادلة" تتابع إنهاء مشاريع نوادي ومقار فرعياتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المستشار محمد فكرى الحارس القضائي لنقابة الصيادلة، إن النقابة تتابع إجراءات انهاء مشاريع نوادى ومقار النقابات الفرعية بالمحافظات لافتتاحها وتقديم خدمات للصيادلة فى أقرب وقت.

وأضاف، أن النقابة تعمل حاليا على انهاء 4 مشروعات هامة على رأسهم نادى صيادلة بورسعيد، حيث انه جارى اختيار شركة للبدء فى مرحلة التشطيب لافتتاح النادى لجمهور صيادلة بورسعيد خلال أشهر قليلة.

وأوضح أنه بالنسبة لنادى صيادلة أسوان تم ترسية العطاء على أحدى الشركات، وجارى اتخاذ إجراءات لتفعيل الاشتغالات للبدء فى التشطيب، إما نادى السويس فقد تم دفع مبلغ 500الف جنية للمحافظة، ويتم حاليًا التواصل للحصول على التراخيص والبدء فى اقامة المشروع.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بمقرات النقابات الفرعية سيتم تشكيل لجنة خلال أيام لمعاينة مقر نقابة الفيوم واستلامه بعد الانتهاء من التشطيبات والفرش.