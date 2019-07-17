أخبار مصر | رئيس الوزراء: ميزانية المعاشات والتأمينات ستتجاوز التريليون جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء: ميزانية المعاشات والتأمينات ستتجاوز التريليون جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية التأمينات والمعاشات وصلت ١٦٠.٥ مليار جنيه سنوية وسيكون هناك زيادة سنوية ٥.٧ ٪؜، لافتا إلى أنه سترتفع ميزانية المعاشات وستتجاوز تريليون جنيه.

وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن في موازنة ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ سيتم زيادة بند الاستثمارات بنسبة ٤٠٪؜ هذا العام ليصبح ١٤٠ مليار جنيه بدلا من ١٠٠ مليار جنيه.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة منذ أن قدمت الموازنة للبرلمان لم يطلب منها تعديل أي بند في الموازنة، مؤكدا أن ما تم تقديمه هو ما تم الانتهاء منه، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان متابع تنفيذ الإنفاق بالموازنة ووجه بترشيد الإنفاق.