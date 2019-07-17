أخبار مصر | بيت العائلة ينظم ندوة بعنوان الترابط الأسري من خلال دور الأب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيت العائلة ينظم ندوة بعنوان الترابط الأسري من خلال دور الأب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد المنسق العام لبيت العائلة الدكتور محمد عبد العاطي عباس، الندوة التثقيفية التي نظمها فرع بيت العائلة بالمحلة الكبرى، وعلى مدار 9 ساعات، بعنوان: تقوية الترابط الأسري من خلال دور الأب.

وفي كلمته نقل المنسق العام للحضور تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية، رئيسا بيت العائلة، وتحيات الدكتور محمود حمدي زقزوق الأمين العام لبيت العائلة المصري ونيافة الأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي والأمين العام المساعد لبيت العائلة المصري.

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كما تحدث عن المشتركات الدينية والإنسانية بين الإسلام والمسيحية وأن المجتمعين بهيأتهم تلك قد جسدوا معاني الاخوة والمحبة والمواطنة ونبذوا المصطلحات البالية ومصطلح أكثرية وأقلية الذي طالما صرح فضيلة الإمام الاكبر شيخ الأزهر على نبذه ومحوه من العقلية المصرية.

وضمت الندوة مجموعة كبيرة من علماء الدين الإسلامي ورجال الدين المسيحي يبلغ عددهم حوالي مائة شخصية دينية مرموقة.

ويأتي في مقدمة الحضور كل من: الدكتور جرجس إبراهيم صالح الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط سابقا، والشيخ عبد العزيز النجار المقرر العام للفرع ، والمهندس فكري المقرر العام المساعد للفرع، والدكتور سيف الدين قزامل عميد كلية الشريعة سابقا، ومدير الإدارة المركزية بالأزهر منطقة الغربية، ومدير إدارة الوعظ بالغربية ولفيف من رجال الإعلام والصحافة.