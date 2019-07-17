أخبار مصر | رئيس الوزراء: صرف ٢ مليار دولار من صندوق النقد ٢٤ يوليو الجاري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء: صرف ٢ مليار دولار من صندوق النقد ٢٤ يوليو الجاري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن صندوق النقد الدولي أعلن أنه سيدخل ملف مصر في ٢٤ يوليو الجاري لصرف الدفعة الأخيرة من القرض بقيمة ٢ مليار دولار .

وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو قدره 5.6% في 2018/2019، وهو ما يعد أعلى معدل نمو يتحقق منذ سنوات، كما يعتبر واحداً من أعلى معدلات النمو على مستوى العالم، مضيفاً أننا نستهدف الوصول بمعدلات نمو في موازنة 2019/2020، إلى أكثر من 6%.

وأشار مدبولي أن مصر اليوم أصبحت أيقونة الدول التي نجحت باتخاذ مسار اقتصادي ناجح بعكس عدد من الدول، لافتا إلى أن مصر شهدت خلال الأيام الماضية انخفاض الدولار أمام الجنيه المصري وهذا عكس ما كان يتداول، مؤكدا أن الجنيه بدأ يستعيد قوته أمام الدولار .