أخبار مصر | رئيس الوزراء: حققنا فائض مالي لأول مرة منذ عدة سنوات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء: حققنا فائض مالي لأول مرة منذ عدة سنوات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنه عرض حصاد عام للحكومة على الرئيس السيسي ومجلس الوزراء، لافتا إلى أنه من تحقيق المستهدفات ممر الموازنة التي قدمت للبرلمان، لافتا إلى أن الحكومة نجحت في تحقيق مؤشرات إيجابية للأداء المالي، خلال العام المالي 2018/2019.

وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء أن الحكومة استطاعت أن تحقق فائض مالي لأول مرة منذ عدة سنوات، ومشدداً في الوقت نفسه على أن هذه النتائج الإيجابية جاءت كثمرة للجهد الكبير الذي بذله الزملاء أعضاء الحكومة، من خلال العمل بروح منظومة الفريق الواحد.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه تم تحقيق فائض أوليّ بنسبة 2%، وعجز كلي بنسبة 8,2%، رغم أن المُستهدف كان بنسبة قدرها 8,4%، أي أن الحكومة حققت أفضل مما كان مستهدفاً وتم اعتماده من جانب البرلمان، كما أن من النتائج الإيجابية كذلك تحقيق معدلات خفض الدين العام بأفضل مما كان مستهدفاً، كما أشارت نتائج الربع الأخير من خطة العام المالي إلى أنه تم تحقيق معدل نمو ملحوظ بلغت نسبته 5,7%، ليصبح في العام المالي بوجه عام 5,6%، مشيرا الى ان الإحصاءات أثبت في أحدث تقرير اقتصادي انخفاض معدلات التضخم، والبطالة.