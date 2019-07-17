أخبار مصر | استخراج "فيزا" الدفع الإلكتروني للمحامين بمقر النقابة العامة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استخراج "فيزا" الدفع الإلكتروني للمحامين بمقر النقابة العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت لجنة الشباب بالنقابة العامة للمحامين، بالتعاون مع الكتلة الشبابية لمحامي الجيزة، فعالية لإصدار "فيزا كارت" الدفع الإلكتروني للمحامين مجانا بمقر النقابة العامة للمحامين فى رمسيس، والتي من المقرر أن تستمر حتى غدا الخميس، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

وقال مصطفى البنان، عضو مجلس النقابة العامة، مقرر لجنة الشباب، إنه في إطار التيسير على السادة المحامين، تم الاتفاق مع فرع البنك الأهلي لتوفير مندوبين من البنك لاستخراج "الفيزا" للمحامين لمدة ثلاثة أيام، تبدأ من السادس عشر حتى الثامن عشر من يوليو الحالى، وذلك بمقر النقابة العامة للمحامين، على أن تبدأ الفعالية فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الرابعة عصرا على مدى الأيام الثلاثة، لافتا إلى أن استخراج "الفيزا" يكون بتقديم صورة بطاقة الرقم القومي فقط.

من جانبه، أوضح عمرو سيد حامد، مسئول الكتلة الشبابية لمحامي الجيزة، أن فكرة توفير إصدار "فيزا كارت" الدفع الإلكتروني للمحامين مجانا بمقر النقابة العامة جاءت من منطلق وجودها ببعض النقابات الفرعية، مشيرا إلى أن الفعالية تتميز باستخراج ثلاثة أنواع من "الفيزا كارد" يتم تسلمها في الوقت نفسه.