أخبار مصر | مصر تكتسح التصويت في انتخابات عضوية المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تكتسح التصويت في انتخابات عضوية المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكتسحت جمهورية مصر العربية، التصويت في انتخابات عضوية المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، والتي أجريت ضمن أعمال الدورة ال50 لمجلس وزراء الاعلام العرب.

وكان تقدم أربعة دول هي مصر والعراق وليبيا واليمن، وحصلت مصر على ١٦ صوتًا من إجمالي ٢٠ صوت.

وكانت انطلقت اليوم، أعمال الدورة الـ50 لمجلس وزراء الإعلام العرب، بحضور رفيع المستوى من الوزراء والوفود المصاحبة، وبمشاركة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وقد بدأت الجلسة الافتتاحية بحضور السفير أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وتسلمت خلالها المملكة العربية السعودية الرئاسة من الجزائر.