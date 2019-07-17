أخبار مصر | "المحامين" تتلقى أوراق المتفوقين من أبناء الأعضاء تمهيدا لتكريمهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المحامين" تتلقى أوراق المتفوقين من أبناء الأعضاء تمهيدا لتكريمهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت النقابة العامة للمحامين، برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين، عن اعتزامها تنظيم حفل لتكريم أبناء المحامين المتفوقين دراسيا لعام 2019 قريبا، عقب الانتهاء من تلقي الأوراق الخاصة بهم، وذلك بنادي المحامين النهري في المعادي.

وقال أبوبكر ضوة، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، إن موعد الحفل سيتم تحديده قريبا، وسيتم خلاله تكريم الحاصلين على شهادات إتمام المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية علمي، بنسبة 90% فأكثر، وشهادة الثانوية أدبي للأبناء الحاصلين على 85% فأكثر.

وأوضح ضوة أنه بالنسبة للتعليم الأزهري، يكون التكريم للحاصلين على 80% فأكثر، وشهادة إتمام المرحلة الجامعية للأبناء الحاصلين على تقدير جيد جدًا، مشيرًا إلى أن تلقي الطلبات يبدأ من 22 يوليو الحالى حتى 20 أغسطس المقبل، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساء بإدارة المعاشات، 5 شارع 77 متفرع من شارع 9 بالمعادي.

وعن الأوراق المطلوبة، أفاد الأمين العام المساعد بأنها تشمل أصل الشهادة، أو صورة طبق الأصل لعام 2019، وبطاقة الرقم القومي لولي الأمر، وكارنيه المحاماة، وصورة شهادة الميلاد بالنسبة للمحاميات.