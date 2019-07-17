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مصر | "معاه مقاطع جنسية للقتيلة".. حجز متهم جديد بواقعة ذبح فتاة على أيدي شاب بالسلام

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تستكمل نيابة السلام الجزئية، تحقيقاتها حول واقعة مقتل سيدة على يد شاب داخل شقة تتم داخلها أعمال منافية للآداب العامة.
وكما أمرت بحجز متهم آخر وهو "م.ص"، 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد أن أكتشفت النيابة أن المتهم يحمل مقاطع جنسية ساخنه للمتهمة وصديقها، وتوصلت التحريات إلى أن المتهم الآخر ليس له علاقة بجريمة القتل ولم يشترك بها ولكن لديه معلومات حول الواقعة تفيد النيابة في التوصل الى كشف اللغز.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقي قسم شرطة السلام أول، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة سيدة داخل شقتها، وبالانتقال والفحص تبين أن المجني عليها مقتولة بعدة طعنات بمناطق متفرقة من الجسم، وتبين أنها تعمل كوافيرة، وتم تشكيل فريق بحث مكبر لكشف غموض الواقعة، هند 28 سنة تعمل بكوافيره في القاهرة، مذبوحة، ومطعونة 12 طعنة، وجميع محتويات الشقة مسروقة، بالإضافة إلى مصوغاتها الذهبية.


واكتشف رجال المباحث أن وراء تلك الواقعة عامل يدعى "محمد"، عامل، ومن مدينة دمياط، وبالتحري والبحث اكتشف رجال المباحث أنه هو وراء الواقعة، وتحرر محضر بذلك، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات.

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