مصر | بلاغ يتهم علاء صادق بالتحريض على المؤسسة العسكرية والإساءة إليها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلاغ يتهم علاء صادق بالتحريض على المؤسسة العسكرية والإساءة إليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام، قيد تحت رقم 9555 لسنة 2019 عرائض النائب العام، اتهم فيه الهارب علاء صادق بالتحريض ضد المؤسسة العسكرية وقياداتها والإساءة إليها.

ونص محمود فى بلاغه ، ان العميل الهارب علاء صادق والذي يقيم إقامة دائمة فى قطر وتركيا ، دأب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر على التحريض والاساءة الى المؤسسة العسكرية وقياداتها وتعمده نشر اخبار كاذبة وذلك باوامر مباشرة من المخابرات القطرية والتى يتلقى منها تمويلات مالية مشبوهه بصفة دورية ومنتظمة للاساءة للجيش المصرى ، مضيفا فى بلاغه ان علاء صادق يجتمع دوريا بقيادات جماعة الاخوان الارهابية الهاربة الى قطر وتركيا تنفيذا لتعليمات المخابرات القطرية للاساءة لمصر وجيشها ونشر اخبار كاذبة عن مؤسسات الدولة من شأنها الاضرار بالمصالح العليا للبلاد وتهديد امنها القومى وتكدير الامن والسلم الاجتماعيين وإثارة الفوضى والاضطرابات فى الشارع المصرى ، مشيرا الى ان الهارب علاء صادق باع بلاده بحفنة اموال حرام يتلقاها من جهات معادية للدولة المصرية ومؤسساتها بغرض تشويه دور المؤسسة العسكرية المصرية فى مواجهه الارهاب الاسود ، وهو بذلك يعد مرتكبا لجريمة التشارك مع جماعة ارهابية محظورة لتحقيق اغراضها الاجرامية ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها الدستورية والتشريعية

وطالب محمود فى ختام بلاغه ، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم ، واصدار امر ضبط واحضار لعلاء صادق ، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول ، اخطار الانتربول الدولى لادراج اسم علاء صادق على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية ، وطلب تحريات الاجهزة الامنية بتلقى الهارب علاء صادق لتمويلات مالية مشبوهه من جهات معادية للدولة المصرية ، واحالته لمحاكمة جنائية عاجلة .