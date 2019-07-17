مصر | المشدد 10 سنوات لعاطلين ومسجل خطر لسرقتهم موظفين بالإكراه بالمرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشدد 10 سنوات لعاطلين ومسجل خطر لسرقتهم موظفين بالإكراه بالمرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطلين ومسجل خطر متهمين بسرقة موظفين بالمرج، بالسجن المشدد 10 سنوات.

وأسندت النيابة للمتهمين "إسلام، أ" عاطل، و"مختار.م" عاطل و"سعيد.ع" مسجل خطر، تهمة سرقة المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه "عبدالحميد. ا" موظف و"عماد.ج" محاسب بطريق الإكراه، بعد أن قاموا باستيقافهما بالطريق العام وأشهر المتهم الثاني فى وجه المجني عليه سلاحا ناريا "خرطوش" مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته، وبملاحظة وجود المجني الثاني هاجمه المتهم الأول وتعدي عليه بسلاح أبيض وتمكنوا من الاستيلاء على المنقولات وحقيقة برفقة المجني عليه، كما أسندت النيابة للمتهمين، تهمة حيازة وإحراز أسلحة نارية بدون تصريح وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

كان قسم شرطة المرج تلقى بلاغ من المجني عليهما بسرقة كل منهما عن طريق 3 أشخاص في منطقة المرج وأدليا بأوصاف المتهمين وبعمل التحريات اللازمة تم التوصل لهما وإلقاء القبض عليهم واعترفوا بسرقة المجني عليهما بالإكراه وتحرر المحضر اللازم