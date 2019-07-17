مصر | مهندسة بمصر القديمة تتسبب في انهيار 3 عقارات.. واستدعاء مسؤولي الحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهندسة بمصر القديمة تتسبب في انهيار 3 عقارات.. واستدعاء مسؤولي الحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كما كشفت تحقيقات النيابة، أن المهندسة توجهت للمنطقة بصحبة قوة أمنية لتنفيذ قرار إزالة أحد العقارات لمخالفته شروط البناء، وأنها قررت استخدام البلدوزر لهدمه، رغم ملاصقته لعقارات أخرى بالمنطقة، ما أسفر عن انهيار ٣ عقارات مجاورة له كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المنهارة وبيان أسباب انهيارها، والاستعلام عن قرار الإزالة الصادر للعقار الأول من الحي، واستدعاء عدد من مسئولى الحى لسماع أقوالهم فى الحادث.

استدعت نيابة مصر القديمة، عددًا من مسئولي الحي لسماع أقوالهم في واقعة تسبب مهندسة في الحي، في انهيار ٣ عقارات بالمنطقة.



وكان قسم شرطة مصر القديمة قد تلقى بلاغا من الأهالى يفيد بانهيار ٣ عقارات بالمنطقة خلال تنفيذ قرار إزالة لعقار بالحي.



وعلى الفور توجهت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، حيث تم إخلاء العقارات المجاورة، وتم تحرير محضر بالحادث، وتم تحويله إلى نيابة مصر القديمة التى أصدرت قرارها المتقدم.