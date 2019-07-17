شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة «تنوير بيئي» من جامعة السويس لقرية «الشلوفة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت جامعة السويس، صباح اليوم، قافلة تنوير كبرى لقرية «الشلوفة»، التابعة لحي الجناين، وذلك بهدف تقديم العديد من الخدمات لأهالي القرية.

القافلة جاءات تحت إشراف الدكتور الدسوقي عيد، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وشارك فيها عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

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وخلال القافلة تم تدريب الأطفال على بعض مهارات الأولية في استخدام الحاسب الآلي، وتعليم بعض الأهالي مبادئ الصناعات الصغيرة كتصنيع قطع الحُلي من الخامات الأولية المتوافرة في البيئة.

كما تم إلقاء محاضرة تثقيفية عن شروط وضوابط ترشح الشباب انتخابات في المحليات ومجلس النواب، والاتفاق على تدريب الراغبين من أهالي القرية على تعلم صناعات الأسماك، واكتشاف المواهب الفنية في مجال الرسم من بين أبناء القرية وغيرها الكثير من الأنشطة.

ويشار إلى أنه تم الاتفاق مع أهالي القرية على تكرار هذا النشاط بشكل أسبوعي.