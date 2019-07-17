شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح المرحلة الأولى لزراعة المورينجا في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، برفقة حنان مجدي، نائب المحافظ، المرحلة الأولى بمشروع زراعة نبات المورينجا، أحد مشروعات الزراعات غير التقليدية الذي تم تنفيذه بقرية ناصر بمركز الخارجة.

وقال «الزملوط» إن المشروع يقام على مساحه 4 أفدنة لإنتاج نبات المورينجا، والذي يعد من النباتات ذات العائد الاقتصادي المرتفع، وذلك لاستخدامه في صناعة الأدوية والصناعات التكميلية وأيضا الغذائية، كما تمت إقامة صوب لتجفيف الأوراق وتصديرها خارج المحافظة، لافتا إلى أن المشروع سيوفر العديد من فرص العمل للشباب.

وأشاد المحافظ بالمشروع ومنح مكافآت مالية للقائمين عليه تشجيعا لهم لمواصلة بذل المجهود، وجه المحافظ بتخصيص مساحة 50 فدانا شمال المشروع الحالي، كما وجه بتخصيص مساحة 5 أفدنة بكل قرية لزراعة المورينجا وذلك بهدف التوسع في زراعته بكافه مراكز المحافظة لما له من عائد اقتصادي مرتفع يساهم في توفير فرص عمل حقيقية للشباب واستكمال المشروعات الخدمية المقدمة للمواطنين بالقرى، فضلا عن توفير شتلات لشركات الاستثمار الزراعي الراغبة في زراعته داخل مزارع النخيل التي يتم التوسع فيها بالمحافظة بتوجيهات رئاسية.