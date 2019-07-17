شكرا لقرائتكم خبر عن طفلة تفوز بلقب «ملكة جمال شاطئ العريش» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

على رمال مدينة العريش، نظمت جمعية «أحباء مصر» الخيرية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء مسابقة لاختيار طفلة لتكون ملكة جمال الشاطئ، بحضور عدد من القيادات الشعبية ورموز العمل التطوعي والأهلي بالمحافظة. وقالت فاطمة نصار، رئيس الجمعية، إنه تقدم للمسابقة 21 طفلة من العريش، بعد الإعلان عن المسابقة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لدعم الموسم السياحي بالمحافظة.

الطفلة ندى محمود جمعة، 9 سنوات، فازت بلقب ملكة جمال للشاطئ، بعد حصولها على أعلى النقاط من لجنة التحكيم، بينما حصلت الطفلة شذى محمد على لقب الوصيفة الأولى لملكة جمال الشاطئ، وحصلت الطفلة جنا محمد على لقب الوصيفة الثانية للملكة.

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وأشارت «نصار» إلى أن لجنة التحكيم تكونت من عبد العزيز الغالي، عضو اتحاد كتاب مصر، وكاميليا آدم، مدير عام مديرية الثقافة بشمال سيناء سابقا، ورجب عامر الفنان التشكيلي، وإحسان الغالي، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء وعايدة مصبح، عضو المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء.

من جانبه، قال عضو لجنة التحكيم، عزيز الغالي، إنه تم اختيار ملكة الجمال طبقًا لعدد من المواصفات من بينها درجة الجمال والمظهر والأناقة والحضور الذهني والذكاء والمعلومات العامة البسيطة، لافتا إلى أنه تم تنظيم مهرجان مماثل في العام الماضي، كما تم تنظيم مهرجان في الثمانينيات من القرن الماضي بالعريش لاختيار «ملكة جمال البلح والسمان»، أعقبه في العام التالي «ملكة جمال الخوخ».

وأضاف «الغالي» أن المسابقة تضمنت بجانب اختيار ملكة جمال الشاطئ فقرات فنية وثقافية ومسرح عرائس وفنون شعبية ومسابقات ثقافية ورياضية، حيث تم توزيع الجوائز على المشاركين في المهرجان في نهايته.

وعبر الأطفال المشاركون في المسابقة عن سعادتهم بالحدث، وتمنوا أن يتم تنظيمها على مستوى أكبر خلال السنوات القادمة.

مسابقة علي شاطئ مدينة العريش لاختيار ملكة جمال الشاطئ