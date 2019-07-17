شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يكرم 9 أوائل للثانوية العامة من أبناء المحافظة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بتكريم أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية من أبناء محافظة القاهرة والبالغ عددهم 9 طلاب وذلك في الحفل الذي أقامته المحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، حيث شملت الاحتفالية توزيع شهادات تقدير وأجهزة «لاب توب» ودرع المحافظة لكافة الطلبة الأوائل تكريماً لهم على حرصهم على التفوق والتميز.

وأعرب محافظ القاهرة عن سعادته البالغة بتكريم المتفوقين من أبنائه الطلبة والطالبات كتقليد سنوى تحرص عليه أجهزة المحافظة كل عام تحفيزاً لهم على بذل المزيد من الجهد، مؤكداً أن التكريم يأتي في المقام الأول لأولياء أمور الطلبة نظراً لدورهم الهام في الدفع بأبنائهم للتفوق.

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كما طالب المحافظ أبناءه الطلبة بمواصلة الجهد والعمل للاحتفاظ بمستوى التفوق والتميز خلال المراحل التعليمية والعملية القادمة من أعمارهم، حيث أن مصر تعتمد على عقول ابنائها المتفوقين في كافة المجالات من أجل تحقيق نهضتها وتقدمها.

يذكر أن محافظة القاهرة قد حصدت 9 مراكز على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2018 ـ 2019، وهم الطالب أحمد صلاح فتحي البلتاجي الثالث مكرر علمي رياضة بمدرسة مصر الجديدة العسكرية بنين، والطالبة الشيماء أحمد السيد محمد الثالثة مكرر علمي رياضة بمدرسة سمبيات أبيولا بنات، والطالبة ريوان محمد أحمد عبدالخالق الثالثة مكرر علمي رياضة بمدرسة عمر بن الخطاب الرسمية لغات، والطالب طارق حسام محمد محمود الأول بالشعبة الأدبية بمدرسة على مبارك الثانوية.

والطالبة روان حسام صبحي إبراهيم الثاني مكرر بالشعبة الأدبية بمدرسة المنيرة الثانوية بنات، والطالبة فاطمة فؤاد أبوسريع إسماعيل الثاني مكرر بالشعبة الأدبية بمدرسة عبدالغفار الرسمية للغات، والطالبة همس تامر عبدالغني أبوصالح الثاني مكرر بالشعبة الأدبية بمدرسة الشهيد طيار أسامة أحمد إسماعيل الرسمية، والطالبة آلاء محمد حسن على الثاني مكرر بالأدبي بمدرسة شبرا الثانوية بنات، والطالب محمود إسماعيل حلمي إسماعيل الأول مكفوفين بمدرسة طه حسين بنين للمكفوفين.

شهد الاحتفال محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم، وعبدالرؤوف علام، رئيس مجلس الأمناء، وناجح جلال، رئيس جمعية المدارس الخاصة، ومصطفى عبدالعزيز، السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة، وعدد من قيادات المحافظة.

محافظ القاهرة يكرم أوائل الثانوية العامة

محافظ القاهرة يكرم أوائل الثانوية العامة

محافظ القاهرة يكرم أوائل الثانوية العامة

محافظ القاهرة يكرم أوائل الثانوية العامة

محافظ القاهرة يكرم أوائل الثانوية العامة

محافظ القاهرة يكرم أوائل الثانوية العامة

محافظ القاهرة يكرم أوائل الثانوية العامة

محافظ القاهرة يكرم أوائل الثانوية العامة