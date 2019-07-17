شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تنظم اختبارات لاختيار المتميزين في مجال تكنولوجيا المعلومات من المجندين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات إختبارات لاكتشاف ورعاية المجندين والضباط الإحتياط المتميزين في مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، برعاية ودعم المتميزين في تكنولوجيا المعلومات، وتنفيذًا لأوامر الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، حسبما ذكر المتحدث العسكري عبر صفحته على «فيس بوك».

يتم إنتقاء أفضل العناصر لبدء تأهيلهم وفقاً لأحدث البرامج التدريبية للوقوف على أخر مستحدثات التكنولوجيا على إختلاف روافدها، وشارك في الإختبارات أكثر من 519 من أفراد القوات المسلحة من مختلف الأفرع الرئيسية والجيوش الميدانية والمناطق العسكرية والإدارات والهيئات التابعة للقوات المسلحة.

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ويتضمن جزء أساسى من التدريب على المهارات الشخصية وإختيار التخصص المناسب لكل متدرب وفقاً لإختبارات ومعايير القبول بالبرنامج، علماً بأن البرنامج التدريبى يتم بشكل مكثف على مدار ثلاثة أشهر بجانب متطلبات كل تخصص لتنمية مهارات التواصل والعرض لتجهيز كوادر تمتلك أعلى درجات الإحترافية المهنية.

ويهدف البرنامج إلى تأهيل المجندين لزيادة فرص العمل لهم عقب إنتهاء فترة التجنيد من خلال الحفاظ على مهاراتهم الفنية وتطويرها طبقاً لمتطلبات سوق العمل.

يأتى ذلك في إطار خطة مصر الإستراتيجية للتنمية المستدامة ومواكبة التطورات التكنولوجية والتحول إلى مجتمع رقمى وتطويعه للخدمة العامة، وتمكين كل قطاعات الدولة في إتمام مشاريع التحول الرقمى وبناء قواعد البيانات المتكاملة لتكون الركيزة الأساسية لإنشاء المجتمعات الرقمية الذكية.