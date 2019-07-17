شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الأبنية التعليمية يتفقد المدرسة الدولية بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء يسري سالم، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، يرافقه المهندس محمد ياسين، مدير منطقة الأبنية التعليمية بالبحر الأحمر، ونورا كامل فاضل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وعدد من مهندسي الأبنية التعليمية، الأربعاء، المدرسة الدولية شمال مدينة الغردقة، حيث تبلغ مساحة المدرسة 20 ألف متر مربع بعدد 42 فصلا، وتبلغ تكلفتها 24 مليون جنيه.

وجاءت هذه الزيارة للتأكد من جاهزية المدرسة لدخول العمل والدراسة بها هذا العام. ومن جانبه، أشاد «سالم» بعمليات الإنشاء بالمدرسة والتشطيبات من الداخل، وطالب مهندسي المنطقة ببذل المزيد من العمل للارتقاء بشأن الهيئة.