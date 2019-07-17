شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يستقبل رئيس مجلس محافظة بغداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء احمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم، بديوان عام المحافظة رئيس مجلس محافظة بغداد رياض ناصر العضاض، لبحث سبل التعاون بين البلدين والاستفادة من التجارب الناجحة بمحافظة الجيزة بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي ومنظومة النظافة التي يتم تنفيذها بالجيزة.

وفي بداية الاجتماع رحب المحافظ بالضيف والوفد المرافق له، معبراً عن سعادته بالزيارة وتطلعه لبدء مرحلة جديدة من التعاون ترقى لعمق الروابط بين الشعبين المصري والعراقي.

وأضاف المحافظ أن مصر والعراق دولتان أصحاب حضارات عريقة ومن المؤكد أن كلا الجانبين لديه الكثير من الخبرات ليستفيد منه الجانب الأخر، مشيداً بحجم التعاون السابق بين البلدين بشتى المجالات.

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واستعرض المحافظ خطة المحافظة ودورها في مواجهة مخالفات المباني ومتابعة ملفات الصحة والتعليم والتخلص من مشكلة القمامة والمشاريع الجاري تنفيذها بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي وخدمة القرى الاكثر احتياجاً.

وأكد المحافظ أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على الاهتمام بمصلحة المواطن والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الإدارة المحلية التي تتمثل في البنية التحتية وفتح محاور مرورية جديدة وتدعيم المناطق المحرومة بالمرافق والتخلص الآمن من مخلفات القمامة ودراسة إعادة تدويرها في انتاج التيار الكهربائي، لافتاً إلى أن الدولة حريصة على تحقيق حياة كريمة للمواطنين وتقديم الخدمات وسبل الدعم والراحة، مشيراً إلى أنه جارٍ استثمار 13 مليار جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة وتم الانتهاء من ضخ 250 الف م3 مياه بالقطاع الجنوبي والشمالي بالمحافظة ومن المقرر خلال لعام المالي الجاري ضخ 250 ألف م3 أخرى.

وأصاف أنه جارٍ تطوير محطة صرف صحي أبورواش بتكلفة 5 مليارات جنيه موضحاً أنها تعد أهم مشروعات الصرف الصحي لكونها من أكبر المحطات التي ستعمل على حل مشكلة مصرف الرهاوي والمشكلات بفرع رشيد.

وأضاف المحافظ أنه يتم رفع يومياً حوالي 6 آلاف طن مخلفات قمامة نقلها إلى المقالب العمومية حتى يتم فصل المخلفات الصلبة عن المخلفات العضوية لقيام المصانع بإعادة تدويرها قبل التخلص منها ودفنها في المدافن الصحية بطريقة آمنة وصحية.

من جانبه، أشاد «العضاض» بخطة الدولة المصرية ومستوى الخدمات المقدمة للمواطن المصري وحل مشكلة مياه الشرب والصرف الصحي وكيفية التخلص الآمن من مخلفات القمامة وإعادة تدويرها مرة أخرى إلى جانب استخدامها في إنتاج الطاقة، مشيراً إلى إعجابه بالخطط التي تجريها المحافظة لتحسين شبكات الطرق والمرافق، معبراً عن تطلعه لمساهمة المحافظة في تدريب الكوادر العراقية المشاركة في إعمار دولة العراق في تلك المجالات وإعداد وتدريب العاملين بإدارات الحكم المحلي في البلدين من خلال تبادل وإيفاد البعثات بين مصر والعراق ومشاركة شركات القطاع العام والخاص المصرية في خطط إعادة الإعمار.