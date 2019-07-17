شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء وزير الطيران المدني مع سفير بنجلاديش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، محمد على سركار، سفير دولة بنجلاديش لدى جمهورية مصر العربية، وناقش الجانبان تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين وخاصة في مجال النقل الجوي.

وخلال اللقاء، أكد الوزير حرص مصر على تعزيز العلاقات مع بنجلاديش على جميع الأصعدة، مشيرا إلى أهمية وضع الآليات والحلول المناسبة لجميع الموضوعات العالقة بين الطرفين.

ومن جانبه، رحب سفير بنجلاديش بهذا اللقاء المثمر، مؤكداً حرص بلاده على مد جسور التواصل والتعاون مع مصر في جميع المجالات المختلفة ومنها مجال الطيران المدني.