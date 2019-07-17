شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمم المتحدة للسكان» يكرس لرسالته بـ«جدارية» على «سور ثقافة مطروح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام صندوق الأمم المتحدة للسكان في مرسي مطروح على مدار الأربعة أيام الماضية بصنع جدارية فنية أقيمت على السور الخاص بقصر ثقافة مرسى مطروح، لتوصيل رسالته السكانية لأبناء المحافظة في شكل فني يجذب انتباه المارة من أبناء المحافظة.

وقال الفنان محمد البحيري، الذي أشرف على إقامة جدارية الصندوق بمرسى مطروح، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن العمل تم باستخدام ألوان الأكريلك لدهانات الحوائط مع استخدام للون ذهبي معدني الذي يشكل اللون الطاغي على بيئة مطروح، التي تملؤها الشمس والرمال.

وأضاف «البحيري» أن الجدارية عمل فني في الأساس يمرر من خلاله الفنان رؤيته لعمل وأهداف ورسالة صندوق الأمم المتحدة للسكان مع احتفاظ الفنان بفكرته الفنية، التي يتبناها في تنفيذ العمل الفني بشكل مهني يعبر عن تمكين المرأة ووصولها لحريتها على جميع المستويات من تقرير لمصيرها واختياراتها وإدارتها لحياتها والتي بالتبعية تؤثر بشكل مباشر على كل أفراد الاسرة فيما بعد.