شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي الجمهورية: نستقبل 4800 حالة فتوى حول الطلاق الشفوي شهريًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن «دار الإفتاء تتلقى من 4200 إلى 4800 حالة فتوى شهريا متعلقة بالطلاق الشفوي، ﻭإنه بفحص هذه الحالات نجد أن منها مثلا 4 حالات هي من وقع لها الطلاق بالفعل، وننصحهم باللجوء للمأذون لتوثيق الطلاق».

وأضاف «علام» أن «النسب التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والمسجلة بالفعل حول حالات الطلاق مزعجة، وهذا يدل على أن هناك غياب تام لثقافة حماية الأسرة، والوعي الأسري»، مشيرا إلى أنه «على الرغم من تسجيل 800 ألف حالة زواج سنويا إلا أن الطلاق يعد قضية أمن قومي بسبب النسب العالية التي يتم رصدها سنويا في الطلاق بشكل عام، وفي الطلاق المبكر بشكل خاص والذى يقع في السنوات الأولى من الزواج»، مناشدا بضرورة تكاتف مختلف المؤسسات لإيجاد الحلول وغرس ثقافة حماية الأسرة، لافتا إلى أن التشريع الإسلامي قصد حماية الأسرة.

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، تحت عنوان «الطلاق المبكر ظاهرة تؤرق المجتمع»، وذللك لإعلان نتائج البحث الذي أجراه المركز حول أسباب الطلاق المبكر في المجتمع المصرى والتداعيات وكيفية المواجهة بحضور الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والدكتورة سعاد عبدالرحيم مديرة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، وعمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، والدكتور وليد رشاد أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، والخبراء في هذا المجال وممثلو الوزارات والجهات المعنية.