شكرا لقرائتكم خبر عن أول عمومية لـ«تكافل البيطريين» توصي بتشكيل مجلس إدارته من 4 أعضاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت نقابة الأطباء البيطريين، الأربعاء، الجمعية العمومية الأولى لصندوق التكافل، بحضور الدكتور حمدي شاكر، مدير الصندوق، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق، ومجلس النقابة، وجاءت الدعوة للجمعية بناء على قرار من مجلس النقابة.

وقالت النقابة في بيان إن العمومية استعرضت الدراسات الإحصائية لصندوق التكافل لأعوام 2001، 2002، 2013، و2014، وإمكانية الاستفادة من تجربة نقابة الأسنان في التعاون مع شركات التأمين في عمل صندوق تكافل جديد، بالإضافة إلى تقارير الجهاز المركزي للسنوات المتعاقبة حتى عام 2017، وميزانيات الصندوق المتعاقبة حتى 2018.

وأكد شاكر أن الجمعية العمومية للصندوق تم الدعوة لها بناءاً على قرار مجلس النقابة المنعقد في الأول من مايو 2019، وأصدرت مجموعة من التوصيات ببعض التعديلات في لائحة النظام الأساسي للصندوق، وسيتم رفع التوصيات لمجلس النقابة العامة، للبحث والدراسة، مؤكدًا أن اللائحة القديمة للصندوق تم إعدادها في 1992، ولابد من تعديلها.

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واستعرض شاكر قرارات مجلس النقابة بزيادة المبالغ المستحقة والتي أفادت ما يزيد عن 3 آلاف طبيب بيطري، ومن المنتظر أن يبلغ عدد المستفيدين في 2019 إلى 458 ألف طبيب بيطري، بقيمة حوالي 5 ملايين ونصف المليون، مضيفا أن مجلس الإدارة السابق أصدر قرار بزيادة الاشتراكات 100%، وأظهرت بعض الدراسات ضرورة زيادتها لـ300%، إلا أن المجلس وقتها وجد أن الأفضل تطبيق التوصية على مراحل، وبعد تطبيق المرحلة الأولى منها تم التراجع عن القرار، وفقط احتفظ بزيادة الاشتراكات على المُنضمين حديثا لعضوية الصندوق بداية من 2016.

وقال الدكتور على سعد على، عضو مجلس النقابة، إن النقابة تدعم صندوق التكافل سنويا بحوالي مليون جنيه، وذلك بداية من عام 2010، وبلغ إجمالي القروض والمنح الممنوحة للصندوق 6 ملايين و200 ألف جنيه، موضحا أن عدد المُشتركين بالصندوق كان 22 ألف طبيب بيطري، تم تصفيتهم إلى 9 آلاف فقط مُستمرين في العضوية، وذلك نتيجة لتوقف آلاف الأعضاء عن سداد الاشتراكات.

وتابع: «حاولنا فتح باب التظلمات والتسويات وتوفيق الأوضاع للأعضاء، وذلك لمدة بلغت أكثر من عام، ظللنا نعلن فيه، ولم يستجب إلا حوالي 300 طبيب، وتم ذلك وفق لائحة النظام الأساسي للصندوق»، وثمنت الجمعية العمومية جهود المجلس الحالي، في النهوض بالصندوق، لحين الوصول إلى الوضع المثالي له، وتكوين الشخصية الاعتبارية له، والتعافي المالي. واوصت الجمعية العمومية لصندوق تكافل الأطباء البيطريين، بإضافة بند بيانات عامة للائحة لاستكمال الشخصية الاعتبارية للصندوق، وبند جديد لعقد الجمعية العمومية للصندوق سنويا، وتحديد مُدة الانعقاد وطريقة الإعلان وصلاحيات الجمعية العمومية، و4 أعضاء من الجمعية العمومية لتشكيل مجلس إدارة الصندوق، وإجراء تعديلات للبنود المتعلقة بحالات الوفاة للأطباء البيطريين، سواء في حق المطالبة أو تحديد المبلغ المستحق لمنحة الوفاة قبل 6 أشهر، وفى حالة رغبة عضو في التوقف عن الاستمرار في عضوية الصندوق، يسترد إجمالي ما دفعه من مبالغ.

وطالبت الجمعية أن الجمعية بإضافة بند خاص برسم لإعادة القيد في حالات توفيق الأوضاع، وإنشاء صندوق تكافلي جديد، والاستفادة بما ورد بالدراسة الإحصائية لعام 2014، من معلومات، والموافقة على جدول الاشتراكات الموحد، المناسب لمبلغ المنحة «13 ألف جنيه»، وفتح الباب للاشتراكات الجديدة بعد الانتهاء من الدراسة الحديثة، واعتماد جدول الاشتراكات الموحد تنفيذا لتوصية الجهاز المركزي للمحاسبات، وتطبيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية، وتقليلا للعجز المالي للصندوق.