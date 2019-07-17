الحكومة تسدد 160 مليار جنيه للمعاشات والتأمينات بموازنة العام المالى الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الحكومة بناء على توجيهات رئيس الجمهورية استطاعت حل التشابك التاريخى الخاص برد أموال التأمينات والمعاشات، موضحا أن الدولة مطالبة بسداد 160 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الجديد 2019/2020 للتأمينات والمعاشات بنسبة زيادة سنوية 5.7% بإجمالى مبلغ يتجاوز التريليون جنيه.
وقال، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن الحكومة تستهدف فى الموازنة الجديدة 40% زيادة ببند الاستثمارات بإجمالى 140 مليار جنيه .
وقال "إن الحكومة منذ أن قدمت للبرلمان موازنة العام المالى 2019/2018، لم تطلب تعديلا واحدا بل بالعكس حققت كل ما التزمت به وحققت فائض أيضا".
وقال رئيس الوزراء إن الحكومة تستهدف فى موازنة 2019/2020، خفض الدين العام لـ82% واستمرار تحقيق فائض بنسبة 2.%
وقال رئيس الوزراء إن قطاع الصناعة كان يواجه بعض المشكلات والحكومة بدأت فى برامج لتحفيز ودعم الصادرات المصرية .
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