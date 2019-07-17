شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: لأول مرة حققنا فائض أولى بنسبة 2% بموازنة 2018/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه تم تحقيق كافة المستهدفات المالية فى موازنة 2018/2019، وهو لأول مرة منذ عقود طويلة أن تستطيع الحكومة تحقيق كل شئ بنسبة 100%، موضحا أن الحكومة حققت لأول مرة 2% فائض أولى.

وأضاف، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الإيرادات تجاوزت المصروفات بنسبة 2% وحققنا إيرادات بنسبة 104 مليارات جنيه.

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وأشار إلى أنه فى يونيو 2017 كانت نسبة الدين العام 108%، وموازنة هذا العام خفضت الدين العام بها لـ90.5%