شكرا لقرائتكم خبر عن موجز 1.. غداً انخفاض الحرارة 5 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، فى مقدمتها إعلان الحكومة حدوث انخفاض ملحوظ فى نسب البطالة لـ 8.9%، وانخفاض الحرارة غدا 5 درجات، ومد سداد قسط الإعلان الـ 8 و9 و10 بالإسكان الاجتماعى حتى نهاية سبتمبر.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

- الأرصاد: غداً انخفاض الحرارة 5 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدًا الخميس، انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة على باقى الانحاء نهارا لطيف ليلا.





- الحكومة: انخفاض ملحوظ فى نسب البطالة لـ 8.9% ونستهدف الوصول لـ8.1%

استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعيّ، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نتائج الأداء المالى لعام 2018/2019 ومستهدفات موازنة 2019/2020 .





- مد سداد قسط الإعلان الـ 8 و9 و10 بالإسكان الاجتماعى حتى نهاية سبتمبر

أكدت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بأن سداد الدفعة الثانية من الأقساط ربع السنوية لكل من حاجزى الإعلان الثامن ببعض المناطق، وحاجزى الإعلان التاسع المحولين بشروط الإعلان العاشر، وحاجزى الإعلان العاشر المنطبق عليهم الشروط، بدأ من أول شهر يوليو الجارى، ويستمر حتى نهاية شهر سبتمبر 2019>





- صندوق النقد الدولى يحدد 24 يوليو موعدا لاجتماع مراجعة برنامج مصر الاقتصادى

أعلن صندوق النقد الدولى، عن تحديد يوم الأربعاء القادم، الموافق 24 يوليو الجارى، موعدًا لاجتماع يعقد بمقر الصندوق بالعاصمة الأمريكية واشنطن، للمجلس التنفيذى للمؤسسة، يتضمن بحث ومناقشة المراجعة الـ5 لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، تمهيدًا لصرف 2 مليار دولار تمثل الشريحة الأخيرة من قرض مصر.

رئيس المخابرات العامة يزور جنوب السودان ويسلم "سيلفا كير" رسالة من السيسى

قام صباح اليوم اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية بزيارة سريعة إلى دولة جنوب السودان التقى خلالها بالرئيس سيلڤا كير - رئيس جنوب السودان، حيث نقل له رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى تتناول الملفات المشتركة بين البلدين وسُبل تعزيز العلاقات الثنائية.

- منظومة التأمين الصحى الشامل: انتظام إجراءات تسجيل المواطنين بالوحدات الصحية ببورسعيد.. وتخصيص 4 أطباء لكل 5 آلاف أسرة.. و6 فوائد لتطبيق المنظومة الجديدة.. أبرزها تجديد المستشفيات وزيادة الأجور

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كشف الدكتور أشرف إسماعيل رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية إحدى هيئات إدارة منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، عن انتظام إجراءات تسجيل المواطنين بمحافظة بورسعيد للحصول على خدمات منظومة التأمين الصحى الجديدة فى 20 وحدة صحية، وتلقى خدمات الرعاية الصحية المتقدمة بــ7 مستشفيات.

- الحكومة تعلن تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات لطلاب شمال سيناء بواقع 2%

وافق مجلس الوزراء على تخفيض الحد الأدنى المعلن للقبول بالجامعات والمعاهد العليا المصرية بواقع 2% للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسي 2018- 2019 بمحافظة شمال سيناء، مراعاة للظروف الاستثنائية التى تمر بها المنطقة، وتحقيقاً للعدالة التعليمية.

- التعليم: لا يعاد تصحيح كراسة الإجابة بتظلمات الثانوية العامة

أكدت مصادر مسئولة، إن فحص كراسة الإجابة بتظلمات الثانوية العامة، لا يعاد تصحيح وتقدير كراسة الإجابة من جديد وإنما عبارة عن مراجعة الإجراءات الخاصة بالتصحيح.

- 1.12 دولار متوسط سعر لتر البنزين عالميا

بلغ متوسط سعر البنزين عالميا 1.12 دولار للتر وذلك وفقا لأسعار البنزين منتصف الشهر الجاري، وتوجد فروق ملحوظة ما بين الدول، فتكون الأسعار في الدول الغنية مرتفعة بالمقارنة مع الدول الفقيرة، أما الدول المنتجة والصادرة للبترول فتكون الأسعار أقل منها بكثير، وتعتبر الولايات الأمريكية المتحدة حالة استثنائية حيث تتميز بالتقدم الاقتصادي المتفوق ولكن في الوقت ذاته تكون أسعار البنزين فيها منخفضة.

- أسعار الليمون تتراجع وتصل إلى 10 جنيهات لكيلو الجملة

شهدت أسعار الليمون تراجعا كبيرا داخل سوق العبور للجملة اليوم ليصل إلى 10 جنيهات للكيلو وذلك وفقا للأسعار الرسمية اليوم، وكان الليمون قد ارتفعت أسعاره عقب شهر رمضان تخطت حاجز الـ40 جنيها.

- إنشاء نادى وأكاديمية رولان جاروس للتنس على مساحة 40 فدان بـ 6 أكتوبر

كشف المهندس طارق شكرى، رئيس "مجموعة عربية" ، تفاصيل إنشاء نادى وأكاديمية رولان جاروس للتنس، والتى تعد أول أكاديمية دولية للتنس داخل مصر، لافتا إلى أن الأكاديمية المقرر إنشاؤها لاول مرة داخل مصر ستقام داخل مشروع مدينة الشمس sun capital بأكتوبر.