شكرا لقرائتكم خبر عن المترو يخفض سرعة قطارات الخطين الأول والثانى بسبب ارتفاع الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت شركة المترو تخفيض سرعات قطارات الخطين الأول والثانى خارج النفق إلى 60 كم/س بدلا من 80 كم/ س بسبب ارتفاع درجات الحرارة، حيث أصدرت تعليمات للسائقين بتخفيض السرعة حفاظا على مسير القطارات وقضبان السكك الحديدية.

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كان خبراء هيئة الأرصاد الجوية توقعوا أن يسود اليوم الأربعاء طقس حار على السواحل الشرقية شديد الحرارة على القاهرة وجنوب البلاد نهارا، في حين يبدأ الانخفاض في درجات الحرارة غربا ويكون معتدل ليلا على كافة الأنحاء، وسجلت درجات الحرارة العظمى بالقاهرة 42 درجة.



