رئيس المخابرات العامة يزور جنوب السودان ويسلم "سيلفا كير" رسالة من السيسى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام صباح اليوم اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية بزيارة سريعة إلى دولة جنوب السودان التقى خلالها بالرئيس سيلڤا كير - رئيس جنوب السودان، حيث نقل له رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى تتناول الملفات المشتركة بين البلدين وسُبل تعزيز العلاقات الثنائية. كما التقى رئيس جهاز المخابرات العامة بنظيره الجنوب السودانى لإجراء مباحثات ثنائية لتعزيز العلاقات الأمنية بين البلدين الشقيقين.

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