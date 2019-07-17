شكرا لقرائتكم خبر عن أوائل الثانوية العامة فى ضيافة الخليج 365.. أسرار وحكايات التفوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف ”الخليج 365” أوائل الثانوية العامة 2019، بعد قليل، فى ندوة بمقر المؤسسة، للحديث عن تفوقهم فى الثانوية العامة، ووتحقيق أحلامهم وطموحاتهم فى المستقبل، وكيف حققوا هذا الإنجاز الذى طالما كانوا يحلمون به منذ صغرهم.

ومن المقرر أن يكرم ”الخليج 365” وقيادات الجريدة الطلاب ومنحهم شهادات تقدير تحفيزا لهم على تفوقهم ودعما لهم للاستمرار فى هذا التفوق مستقبلا.

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ويحضر الندوة عدد كبير من طلاب الثانوية العامة يتحدثون عن طموحاتهم المستقبلية.