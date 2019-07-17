شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: 102.8 مليون جنيه حصيلة سرقات التيار بشركة الإسكندرية خلال 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض المهندس مدحت عويس فودة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء إنجازات الشركة حتى يونيو 2019، حيث أكد أن الشركة تقوم بخدمة جمهور المشتركين فى نطاق محافظة الإسكندرية من منطقه أبى قير شرقا حتى مدينة الحمام غربا بمساحة 2900 كم2 ، حيث بلغ عدد المشتركين الى 2.772 مليون مشترك، كما يتم تطوير الإدارات الفنية والتجارية ليصل عدد الإدارات الفنية إلى 22 إدارة ، وعدد الإدارت التجارية إلى 27 إدارة.

وأضاف عويس، فى تقرير له لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة تعمل على توفير أفضل خدمة للمشتركين وذلك بالتوسع فى الشبكة القائمة و إحلال الشبكات المتهالكة ، ليبلغ ما تم تنفيذه من مشروعات ممولة من ميزانية الشركة من 1 / 7 / 2018 حتى يونيو 2019 (86754 متر كابلات جهد المتوسط - 86754 متر كابلات جهد المنخفض - 98143 متر كابلات هوائية جهد منخفض - 83 محول قدرات مختلفة).

وتابع:"حفاظا على مكونات الشبكة الكهربية ، فان الشركة تقوم بعمل صيانة لها بشكل دورى ، و حتى يونيو 2019 تم صيانة الخطوط الهوائية -الجهد المتوسط من (موصلات وعوازل واحلال اعمدة) بطول967,963 كم ، وصيانة السكاكين الهوائية بعدد 465 سكينة هوائية ، صيانة لوحات التوزيع بعدد 380 موزع, كما تم صيانة 6327 حجرة وكشك محولات ، وصيانة علب التوزيع بعدد 27483 علبة ، وصيانة الشبكة الهوائية – الجهد المنخفض بطول 2376 كم.

و أضاف فودة أن الشركة تعمل على خفض معدلات الاعطال للجهد المتوسط لتقديم افضل خدمة للمشتركين و ذلك عن طريق الالتزام بتنفيذ الخطة الاستثمارية السنوية ، حيث انخفضت معدلات الاعطال فى العام المالى 2017/2018 ليقدر بعدد 160 عطل مقارنة بعدد 181 عطل فى العام المالى السابق 2016/2017 .

كما تم التوسع فى تركيب العدادات الكوديـة و العدادات مسبقة الدفع حيث وصل عدد العدادات الكودية المركبة على الشبكة حوالى 524 ألف عداد كودى ، وعدد العدادات مسبقة الدفع المركبة على الشبكة بلغت حوالى 433 ألف عداد.

وتهتم الشركة بالعمل فى مجال ترشيد الطاقة لتقليل الفقد فى الطاقة الكهربية حيث قامت الشركة اعتباراً من مارس 2015 بتوزيع لمبات ليد (قدرات 9،6،4 وات) لمشتركي القطاع المنزلى بالتقسيط على 20 شهر على فاتورة الكهرباء ليصبح أجمالى ما تم بيعه 1100686 لمبة ليد حتى يونيو 2019 ليبلغ الوفر السنوى المحقق فى القدرة 72.7528 ميجاوات .

Advertisements

كما قامت الشركة بتركيب 3102 لوحة مكثفات فى محافظة الاسكندرية باجمالى قدرة 513.013 م . فار ، وإنشاء 39 محطة فوتوفلطية بإجمالى قدرة 1317,2 ك.وات، حيث شاركت الشركة بانشاء 4 محطات فوتوفلطية على اسطح مبنى أبـى قير - مبنى بـرج العرب (تحكم) - مبنى برج العرب(شبكات) - مبنى القبارى(شبكات) . كما تم انشاء اول محطة حرارية باكاديمية البحث العلمى ببرج العرب لتولد 1 ميجا. وات و تقوم بتحلية 250 متر مكعب من المياه يوميا.

ويجدر الاشادة ببعض نماذج لنجاحات شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء ، تعمل شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء على تركيب 39250 عداد ذكى بتكلفة تقديرية 200 مليون جنيه و ذلك نظراً لدقة هذه العدادات وسهولة شحنها و فصلها عن بعد ومزاياها المختلفة للمواطن وللشركة ، وتم الإنتهاء من تركيب 4129 عداد ذكى على الشبكة.

كما تهدف شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء لتطوير مركز تحكم شرق بتكلفة تقديرية 130 مليون جنيه، فى 10 محطات محولات و30موزع و200 حجرة محولات RMU و2 خطوط هوائية ، والذى يخدم مناطق شرق الاسكندرية بدءاً من سيدى جابر حتى أبوقير .

كما تقوم الشركة بتطوير مركز تحكم غرب الاسكندرية فى 14 محطة محولات و 60 موزع و عدد 100 حجرة محولات و تطوير مركز التحكم الاشرافى ،كما تعمل الشركة على تركيب 300000 عداد ذكى فى منطقة غرب الاسكندرية ، بالإشتراك مع الهيئة اليابانية للتعاون الدولي JICA ، والذى يخدم من منطقة القبارى حتى مدينة الحمام.

وحول إنجازات شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء فى تخفيض نسبة الفقد و تحصيل المتأخرات أوضح فودة أنه تم منح 44 موظف من شاغلى الادارات العليا بشركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء صفة مأمورى الضبط القضائى وذلك طبقاً لقرار وزير العدل رقم 5221 لسنة 2017، و بلغ عدد الحالات التى تم قطع التيار عنها من 1/ 7/ 2017 حتى يونيو 2019 ، 10014 حالة وبلغ إجمالى الكمية المضبوطة 26.426 مليون ك.و.س ،كما بلغ إجمالى القيمة المضبوطة 102.844 مليون جنيه ، مما أثر بالايجاب على تخفيض نسبة الفقد ، حيث انخفضت نسبة الفقد عن الفترة من 1/ 7/ 2018 حتى يونيو 2019 الى 15,591 % مقارنةً بنسبة الفقد فى الفترة المناظرة من 1/ 7/ 2017 حتى 31/ 5/ 2018 حيث كانت 16,029 %.

وفى إطار دور قطاع الكهرباء فى تدعيم وتوفير التغذية الكهربائية للمشروعات الاستراتيجية أضاف فودة أن شركة الاسكندرية شاركت فى تنفيذ عدد من المشروعات الإستراتيجية في نطاق عمل المحافظة ومن بينها التغذية الكهربائية لــ :

"بشاير الخير (1) بإجمالى وحدات حوالى 748 وحدة بقدرة 6,1 م.ف.أ ، وبشاير الخير (2) بإجمالى وحدات حوالى 1400 وحدة بقدرة 11.5 م.ف.أ ،

وبشاير الخير (3) وتتضمن المرحلة الأولى منها إنشاء 5600 وحدة بقدرة 30 م . ف . أ، والجامعة اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بإجمالي مقايسة تصل إلى حوالي (32 مليون جنيه) ، محطة صرف صحي الحمام بإجمالي مقايسة تصل إلى حوالى 14 مليون جنيه، والمبني الإداري لمحافظة الإسكندرية بإجمالي مقايسة تصل إلى حوالي (0.5 مليون جنيه".