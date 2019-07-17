محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:
أوقفت سلطات مطار القاهرة الدولي وشركات الطيران العاملة به والمتجهة رحلاتها إلى السعودية سفر أي راكب يحمل التأشيرة الفعالية، والخاصة بدخول المملكة العربية السعودية بغرض السياحة وحضور الحفلات التابعة لهيئة الترفيه؛ بعد منع السلطات السعودية دخول حوالي 30 مصريا من حاملي هذه التأشيرة لأنها غير مسجلة على أنظمة الجوازات الخاصة بتفويج الحجاج، وتم إعادتهم مرة ثانية لمطار القاهرة الدولي، وتحقق سلطات الأمن معهم لمعرفة الشركات التي استخرجت لهم التأشيرات.
وحسب بيان، اليوم، تعرض حوالي 30 حاجا مصريا لعملية نصب، بعد استخراج شركات التأشيرة الفعالية لهم وتسفيرهم على مجموعات إلى الأراضي السعودية لأداء مناسك الحج، وفور وصولهم إلى جدة، اكتشفت السلطات السعودية الحيلة الجديدة من الشركات بسبب عدم تدوين بيانات الركاب ضمن الحجاج، وإنما يتم تسجيلهم على أنهم سياح، ورفضت السلطات السعودية دخول الحجاج بهذه التأشيرة وتم إعادتهم إلى القاهرة.
واستقبلت سلطات المطار الركاب بمبنى الركاب 2، وتجري تحقيقات موسعة معهم لمعرفة الشركات التي حجزت التأشيرات وتذاكر الرحلات الخاصة بهم، كما تم منع سفر عدد من الركاب بالمطار بنفس التأشيرات، عقب إبلاغ السلطات السعودية لشركات الطيران بوقف العمل بهذه التأشيرة خلال موسم الحج.
كانت هذه تفاصيل خبر تحذير: حيلة جديدة للنصب على الحجاج.. والسعودية تعيد 30 مصريًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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